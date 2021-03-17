В Билясуваре задержан наркоторговец из Ирана
Задержан гражданин Ирана с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Лянкоранской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Билясуварского районного отделения полиции совместно с Госпогранслужбой на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате операции, был задержан гражданин Ирана Амиргусейн Рустами, пытавшийся незаконно пересечь госграницу.
При личном досмотре у него обнаружили и изъяли 5 кг 680 г героина, 2 кг 785 г метамфетамина, 145 г опиума и 177 таблеток метадона.
По факту проводится расследование.