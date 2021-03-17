В Израиле разрешают массовые увеселения

В Израиле накануне корона-кабинет утвердил телефонным голосованием новый пакет «послаблений» для массовых мероприятий. Накануне выборов, с будущего воскресенья, минздрав страны готов разрешить собирать в больших закрытых залах до 3 000 человек, на открытом воздухе — до 5 000 при условии, что численность аудитории не превышает 30% вместимости зала или стадиона, сообщают израильские СМИ.

Залы и стадионы меньшего размера разрешат заполнять на 75% вместимости, до 1 000 человек в помещении и до 3 000 — на воздухе. На мероприятиях такой численности публика должна сидеть на местах, танцы, еда и напитки запрещены.

Для торжеств с танцами, едой и напитками в ресторанах и банкетных залах ограничения жестче, но уже вполне допускают проведение свадеб и бар-мицв с присущим израильтянам размахом: до 300 гостей в помещении, до 500 — на открытом воздухе.

Помимо обладателей «зеленых паспортов» вход на массовые мероприятия будет открыт для неиммунизированной публики по предъявлении справки об отрицательном тесте на коронавирус. С воскресенья у входов на такие мероприятия должны заработать пункты экспресс-тестирования.

Будет разрешена работа открытых бассейнов, парков аттракционов и других развлечений на открытом воздухе, туда будут впускать и невакцинированных детей. Численность посетителей ограничена двумя с половиной тысяч человек. При этом «общие» ограничения для дружеских компаний и других некоммерческих мероприятий остаются прежними: 20 человек в помещении, 50 — на открытом воздухе.