Загрузите приложение Nar+ и воспользуйтесь специальными бонусами!

Nar запускает кампанию на Новруз для новых абонентов, зарегистрированных в приложении Nar+, которое позволяет выполнять множество операций над аккаунтом. На время действия кампании все абоненты Nar, только прошедшие регистрацию в приложении, получат специальные подарки в течение следующих 24 часов. Акция действует до 19 апреля.

Напомним, что приложение Nar+ позволяет легко управлять своим аккаунтом и выполнять множество важных операций за доли секунд. С помощью этого приложения абоненты могут получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и возобновить свои бонусы. Абоненты также могут обратиться с различными вопросами в услугу онлайн-чата.

Отметим, что в прошлом году количество пользователей, воспользовавшихся услугами онлайн-чата, превысило 195 тысяч.

Приложение Nar+ можно скачать в AppStore и PlayStore.