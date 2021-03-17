Перейди на 4G и получи 5 ГБ от Bakcell в подарок!

Bakcell объявила о начале новой кампании для абонентов, желающих перейти на сеть 4G/LTE. Так, абоненты, до сих пор использующие SIM-карты 3G, могут посетить любой сервисный центр, собственный или дилерский магазин Bakcell и получить бесплатную SIM-карту 4G, а также 5 ГБ интернета в подарок.

Перейдя на сеть 4G, абоненты получат доступ к самой быстрой мобильной сети в стране и смогут бесплатно пользоваться высокоскоростным интернетом Bakcell во время предстоящих праздничных дней Новруз байрамы. Услуга 4G от Bakcell предлагает более высокие скорости для повседневного использования мобильного интернета. 4G означает гораздо большую скорость, удобство и стабильность.

Кроме того, сеть 4G Bakcell позволяет клиентам использовать лучшие возможности своих смартфонов. Пользователи Bakcell могут смотреть или загружать контент с высоким разрешением 4K, иметь мгновенный доступ к платформам для онлайн-обучения и конференций, а также развлечениям, потоковым трансляциям в HD-качестве и другим услугам, требующим высокоскоростного интернета.

Отметим, что всемирно известная компания OOKLA трижды подряд назвала сеть Bakcell самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане.