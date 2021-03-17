МЧС переходит на усиленный режим

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что, согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и структурам МЧС даны соответствующие поручения в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в предстоящие нерабочие дни, организации гибкого реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, оперативного устранения их возможных последствий.