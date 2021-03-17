COVİD-19 в Армении: 891 зараженный и 19 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрирован 891 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в стране зарегистрировано 182 056 инфицированных коронавирусом. Сейчас лечатся 10 367 лиц. Выздоровели 167 518 человек, скончались 3 320 пациентов (19 за последние сутки). Еще трое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 851.