Новые возможности для малых и средних предпринимателей от Kapital Bank

Kapital Bank развивает тарифные пакеты для малого и среднего бизнеса, а также цифровые возможности для повышения качества удаленного обслуживания. Банк внедрил еще одно нововведение, которое позволяет дистанционно осуществлять заказ тарифных пакетов через систему «Клиент Банк».

Клиенты, подключившиеся к тарифным пакетам Kapital Bank, получают возможность сэкономить в среднем 55% на банковских расходах по сравнению со стандартными тарифами. В настоящее время Kapital Bank предлагает своим бизнес-клиентам пакеты Təməl, Uğur, İnkişaf и Zirvə, предприниматели в зависимости от своего оборота могут выбрать подходящий тарифный пакет. Также в рамках кампании, которая продлится до 30 апреля 2021 года, женщины-предприниматели и компании, учредителями или директорами которых являются женщины, могут воспользоваться новым тарифным пакетом Zərif.

Напомним, с помощью «Клиент Банк» можно легко и безопасно воспользоваться рядом услуг, такими как: открытие расчетного счета онлайн, онлайн-заказ бизнес-карты и переводы по бизнес-картам, онлайн-подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях и т. д.

Подробную информацию о тарифных пакетах и подключиться к ним можно по ссылке https://kbl.az/tpyks. Для подключения к системе «Клиент Банк» достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login.