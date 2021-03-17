Коллегия адвокатов и Академия госуправления договорились о сотрудничестве

Меморандум охватывает подготовку высококвалифицированных кадров с целью усиления кадрового потенциала, организацию курсов повышения квалификации молодых кадров, работающих в системе государственной службы, сотрудничество по поддержке участия молодых кадров, обучающихся в сфере права, в волонтерских программах, приобретении ими практического опыта и другие вопросы.

18 марта был подписан Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при президенте Азербайджана и Коллегией адвокатов Азербайджана.

Выступая на церемонии подписания, ректор Урхан Алекперов обратил внимание на применение в Азербайджане уникальных управленческих технологий, формирование гибкой системы государственного управления, реализацию стратегии инновационного развития, основанной на науке, развитие государственного строительства и государственной службы.

Затем председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров выступил с презентацией, отметив, что сотрудничество с Академией государственного управления - ведущим учебным, методическим, научным и аналитическим информационным центром, уделяющим особое внимание подготовке профессиональных кадров в области управления в нашей стране, является одним из важных шагов.

Говоря о Меморандуме, Анар Багиров отметил, что основной целью здесь является проведение студентами, магистрами, докторантами, обучающимися по специальности "Юриспруденция", практики в структурных подразделениях Коллегии адвокатов и адвокатских бюро, предоставление методических материалов, научных трудов, средств, подготовленных Коллегией адвокатов, отзывов, рекомендаций сотрудниками кафедры права Академии, проведение совместных научно-практических исследований с целью решения наиболее распространенных проблем в правоприменительной деятельности, участие членов Коллегии адвокатов в процессе подготовки юристов в Академии.