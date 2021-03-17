Россия и Беларусь во время учений учли опыт боев в Карабахе

Начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Андрей Гурцевич высоко оценил действия обучаемых в планировании боевых действий и качественную отработку всех задач во время совместной штабной тренировки, которая прошла с 16 по 18 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Согласно информации, в ходе планирования учитывался опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе. Совместная подготовка позволила повысить слаженность действий органов военного управления, соединений и воинских частей, а также уровень подготовки должностных лиц.

"К тренировке привлекалась оперативная группа 6 А ВВС и ПВО Западного военного округа, 4 А Южного военного округа и 14 А Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. В ее ходе отрабатывались вопросы планирования применения сил в оборонительной операции региональной группировки войск Беларуси и России, перебазирования авиации Воздушно-космических сил России на белорусские аэродромы, управления соединениями и воинскими частями, входящими в состав Единой региональной системы противовоздушной обороны, а также охраны западной границы Союзного государства в воздушном пространстве во время оборонительной операции", - говорится в сообщении.