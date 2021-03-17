Байден призвал СБ ООН вмешаться в региональные кризисы
Президент США Джо Байден призвал СБ ООН вмешаться в региональные кризисы, разворачивающиеся в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Свой призыв американский лидер озвучил на онлайн-встрече с постоянными представителями стран-участниц СБ ООН, сообщили в пресс-службе Белого дома.
На встрече Байден подчеркнул глобальное лидерство Соединенных Штатов, их приверженность ценностям и укреплению отношений с международными организациями, такими как ООН.
Также американский лидер сообщил о готовности Вашингтона официально присоединиться к инициативе ООН Группа друзей «Климат и безопасность».