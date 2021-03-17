В Управление полиции Низаминского района города Гянджа поступила информация об исчезновении 18-летней местной жительницы Парвин Мусаевой. Как сообщили haqqin.az в правоохранительных органах, накануне тело девушки было найдено, расследование установило, что Мусаева была убита.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что 19 февраля 2021 года знакомый пострадавшей Сардар Саладдин оглу Джафаров (2001 г.р.) в принадлежащем ему автомобиле задушил Мусаеву во время ссоры, произошедшей между ними на почве ревности, и выбросил тело девушки на территории свалки бытовых отходов в поселке Автозавод города Гянджа.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. С.Джафаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.