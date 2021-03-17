«Муганбанк» порадовал семьи шехидов накануне Новруза

В целях борьбы с пандемией коронавируса в Азербайджане был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения. К данной программе поддержки присоединилось также ОАО «Муганбанк».

Накануне праздника Новруз ОАО «Муганбанк» порадовало ветеранов Второй Карабахской войны, семьи шехидов и малообеспеченных граждан. Гражданам были предоставлены необходимое оборудование и инструменты для создания собственного микробизнеса, благодаря чему указанным слоям населения удалось воплотить мечты в реальность.