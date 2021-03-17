McDonald’s Азербайджан продолжает проводить благотворительные акции, которые приносят людям пользу и делают этот мир чуточку лучше.

В преддверии праздника Новруз представители компании побывали в гимназии-интернате с интегрированным обучением города Сумгаит и вручили сертификат на сумму 15 000 манатов. Данная сумма будет потрачена на первоочередные нужды интерната.

«Во всех городах, где есть McDonald's, мы работаем как хороший сосед, с заботой об обществе и окружающей среде. Открыв первый ресторан McDonald’s в городе Сумгаит в начале марта этого года, мы рады стать частью развития инфраструктуры города, а также принимать участие в поддержке наиболее уязвимых слоев населения», - сказали в компании.

Следует отметить, что проведение благотворительных акций является частью политики McDonald’s Azerbaijan, который уделяет большое внимание корпоративной социальной ответственности.

На протяжении более 20 лет компания провела множество акций, связанных с помощью детским домам, фондам медицинской помощи, спортивным мероприятиям, и намерена продолжать и дальше заниматься благотворительностью.