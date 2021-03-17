Отстрелы азиаток в Spa-салонах - глобальное противостояние двух держав корреспонденция из шокирующей Америки
Америка потрясена новым массовым убийством, которое произошло в штате Джорджия. Во второй половине вторника неизвестный вошел с пистолетом в руке в местный спа-салон «Азиатский массаж Янга» и начал расстреливать работавших там женщин. Четыре из них были убиты на месте. Через час нападению подверглись еще два салона в 40 километрах от первого. В результате были застрелены 8 человек. Вечером того же дня по горячим следам полицейские задержали нападавшего. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, и при первом же допросе он признался в содеянном.
Массовое убийство людей в Америке давно уже стоит на одном из первых мест в списке совершаемых преступлений. Однако то, что произошло на этой неделе в Джорджии, всколыхнуло всю нацию и стало главной темой в стране. Причин этого несколько. Из восьми убитых шесть были молодыми женщинами азиатского происхождения, и полиция с самого начала стала выяснять, с чем было это связано.
Сам Лонг отрицает какую-либо расовую подоплеку преступления. Он говорит о том, что совершить убийство его заставила сексуальная одержимость, от которой он, постоянный клиент салонов с азиатским массажем, хотел избавиться. Но следователи не исключают и расовых мотивов.
Дело в том, что с началом пандемии огромное число выходцев из Азии, преимущественно из Кореи и Китая, стали мишенью для разного рода нападок. Молодых женщин, даже тех, кто в тяжелейших условиях работает в «красной зоне» больниц, переполненных жертвами коронавируса, останавливают и оскорбляют на улице, кричат им в лицо «Это вы занесли к нам вирус, убирайтесь отсюда!».
Многие обвиняют в распространении ксенофобских настроений Дональда Трампа. Это он называл вирус не иначе как «китайский», или «кунг-флу» (flu-грипп) и многократно обвинял Китай в том, что тот «поставил на уши» весь мир. «Президент Трамп совершенно определенно своей риторикой разжигал ненависть к выходцам из Азии, - говорит на пресс-конференции в Капитолии конгрессвумен Джули Чу. – И вот теперь мы видим результат».
Расизм был и остается неотъемлемой чертой Америки. Власти пытаются разработать программы по искоренению преступлений, совершаемых на почве расовой ненависти. Но, как пишет в своей передовой статье газета Los Angeles Times, «это все безнадежные попытки», потому что расизм в Америке многолик.
В самом деле, как можно внедрить программы, которые воспрепятствовали бы тому, чтобы сторонник превосходства белой расы 26-летний Дилан Руф не вошел бы в церковь в городе Чарльстон с винтовкой и не стал бы расстреливать местных прихожан только потому, что они черные? Как не допустить, чтобы другой американец, Роберт Боуэрз, не убил 11 посетителей местной синагоги в городе Питсбург? Как избежать, чтобы некий Патрик Крашиуз не устроил кровавую бойню в супермаркете Уоллмарт в городе Эль Пасо, в которой были убиты 23 человека, в большинстве своем выходцы из Латинской Америки, и 25 были ранены?
Теперь главной мишенью становятся азиаты. Но проблема глубже, чем просто огульное обвинение выходцев из Китая и Кореи, Таиланда и Индонезии в том, что они разнесли коронавирус по Америке. В Соединенных Штатах в единый клубок оказались связаны свободное владение оружием, расизм, женоненавистничество и массовые убийства.
Но не только это. На безотрадную панораму с насилием накладывается и геополитический контекст, а именно обостряющаяся конфронтация между США и Китаем. По результатам исследования, проведенного службой Gullap, 45 процентов американцев называют Китай главной угрозой, хотя еще год назад это число было в два раза ниже, тогда главными врагами были в одинаковых пропорциях Китай и Россия.
Росту числа противников Китая способствовал не только коронавирус, но и углубляющийся конфликт между двумя странами в самых разных сферах: торговле, обороне, мобильной связи 5G, кибербезопасности, охране окружающей среды, здравоохранении и области прав человека.
Так и происходит увязка внешней и внутренней политики. «Холодная война между США и Китаем, попытки республиканцев найти козла отпущения, виновного за коронавирус, подстегнули расизм и ненависть по отношению к выходцам из Азии», - говорит Расселл Дженг, профессор истории из университета Сан-Франциско.
На рост ксенофобии по отношению к азиатам не мог не отреагировать и президент Байден. В обращении к нации на прошлой неделе он заклеймил нападения и преследования американцев азиатского происхождения, которые «вынуждены дрожать за свою жизнь, когда идут по улицам».
«Это следует остановить!» - призвал Байден. Однако похоже, что это будет работой американских президентов на долгие десятилетия.