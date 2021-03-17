Америка потрясена новым массовым убийством, которое произошло в штате Джорджия. Во второй половине вторника неизвестный вошел с пистолетом в руке в местный спа-салон «Азиатский массаж Янга» и начал расстреливать работавших там женщин. Четыре из них были убиты на месте. Через час нападению подверглись еще два салона в 40 километрах от первого. В результате были застрелены 8 человек. Вечером того же дня по горячим следам полицейские задержали нападавшего. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, и при первом же допросе он признался в содеянном.

Массовое убийство людей в Америке давно уже стоит на одном из первых мест в списке совершаемых преступлений. Однако то, что произошло на этой неделе в Джорджии, всколыхнуло всю нацию и стало главной темой в стране. Причин этого несколько. Из восьми убитых шесть были молодыми женщинами азиатского происхождения, и полиция с самого начала стала выяснять, с чем было это связано.

Сам Лонг отрицает какую-либо расовую подоплеку преступления. Он говорит о том, что совершить убийство его заставила сексуальная одержимость, от которой он, постоянный клиент салонов с азиатским массажем, хотел избавиться. Но следователи не исключают и расовых мотивов.

Дело в том, что с началом пандемии огромное число выходцев из Азии, преимущественно из Кореи и Китая, стали мишенью для разного рода нападок. Молодых женщин, даже тех, кто в тяжелейших условиях работает в «красной зоне» больниц, переполненных жертвами коронавируса, останавливают и оскорбляют на улице, кричат им в лицо «Это вы занесли к нам вирус, убирайтесь отсюда!».

Многие обвиняют в распространении ксенофобских настроений Дональда Трампа. Это он называл вирус не иначе как «китайский», или «кунг-флу» (flu-грипп) и многократно обвинял Китай в том, что тот «поставил на уши» весь мир. «Президент Трамп совершенно определенно своей риторикой разжигал ненависть к выходцам из Азии, - говорит на пресс-конференции в Капитолии конгрессвумен Джули Чу. – И вот теперь мы видим результат».

Расизм был и остается неотъемлемой чертой Америки. Власти пытаются разработать программы по искоренению преступлений, совершаемых на почве расовой ненависти. Но, как пишет в своей передовой статье газета Los Angeles Times, «это все безнадежные попытки», потому что расизм в Америке многолик.