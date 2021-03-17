Пашинян останется премьер-министром Армении до выборов
Никол Пашинян останется и.о. премьера Армении до проведения выборов, сказал журналистам в парламенте вице-спикер Ален Симонян, сообщают армянские СМИ.
"Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временным исполняющим обязанности", - сказал Симонян.
18 марта глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер выступил с таким заявлением после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Помимо этого, Пашинян провел консультации и с лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном.