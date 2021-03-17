Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

Завтра, 20 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Прогнозируется северный ветер, который днем усилится. Ночью и утром местами туман.

На Апшероне ночью температура воздуха составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к ночи в некоторых северных и западных районах ожидается дождь, на горных территориях возможен снег. Местами туман, западный ветер днем временами усилится. Ночью 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла.

20 марта на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.