Таможенники всего мира обсудили приоритеты дальнейшей деятельности

18 марта состоялась встреча в онлайн-формате с участием генерального секретаря и председателя совета Всемирной таможенной организации (ВТО), а также заместителей председателя совета. Во встрече принял участие председатель Государственного таможенного комитета генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

Встреча была проведена с целью планирования дальнейших мероприятий для продолжения деятельности, осуществляемой по итогам заседаний Политической комиссии ВТО и совета, в частности, определения методов работы и приоритетов.

Выступая на заседании, генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия рассказал о сложных условиях, возникших в связи с пандемией COVID-19 в мире, обратил внимание на вопросы обеспечения непрерывности деятельности на фоне важной роли, которую играют таможенные органы во время пандемии, поделился мнением о приоритетах дальнейшей деятельности таможенных органов.

Было отмечено, что соответствующие структуры ВТО осуществляют свою деятельность в виртуальном формате, приоритеты также адаптированы к текущей деятельности. Генеральный секретарь отметил, что вопросы транспортировки и безопасности вакцин в связи с пандемией COVID-19 имеют особое значение.

Председатель совета ВТО Ахмед Аль Халифа выразил уверенность в том, что обсуждения проходят эффективно, рассказал о сложностях, вызванных эпидемией, адаптации деятельности во время пандемии, финансировании организации. Он также отметил, что в условиях пандемии объем онлайн-торговли увеличился, что является одним из факторов, увеличивающих нагрузку на таможенные органы.

Выступившие на встрече другие участники поделились мнениями о деятельности таможенных органов в сложных условиях, вызванных пандемией.

Выступивший на мероприятии председатель Государственного таможенного комитета, заместитель председателя ВТО по европейскому региону Сафар Мехтиев высказал свое мнение в направлении эффективной организации дальнейшей деятельности, адаптации к вызовам, вызванным пандемией.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время процесс вакцинации в Европейском регионе осуществляется быстрыми темпами, в Азербайджане также реализуются специальные меры в этом направлении.

На встрече также были обсуждены вопросы о календаре заседаний ВТО на 2021/2022 годы, определении приоритетов и методах работы.