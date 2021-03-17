В Армении из-за досрочных выборов отменят военное положение

Вице-спикер парламента Армении, депутат от правящей партии «Мой шаг» Ален Симонян объявил о скорой отмене военного положения в стране в преддверии досрочных парламентских выборов, сообщает Интерфакс.

Согласно армянскому законодательству, выборы не могут быть организованы в условиях военного положения, также для их проведения потребуется за 30-45 дней до начала голосования распустить действующий парламент. «До выборов, естественно, снимем режим военного положения», — сказал Симонян.

Он также добавил, что, несмотря на требование оппозиции, выборы в стране пройдут по пропорциональной системе. Изменения в Избирательный кодекс при этом вноситься не будут. «Рейтинговая система должна быть устранена», — подчеркнул вице-спикер.