Больные коронавирусом разгуливают по Баку

18 марта сотрудники полиции выявили в общественных местах и задержали на территории Баку шесть активных больных коронавирусом. Было установлено, что, несмотря на назначенное им лечение в домашних условиях, они покинули место жительства. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы, вернули их домой с соблюдением медицинских требований, проинформировали об этом соответствующие учреждения здравоохранения.

В отношении жителя города Гаджигабул Г.Исаева, который, несмотря на предписанное ему лечение в домашних условиях, покинул место жительства, возбуждено уголовное дело по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов).

В отношении других граждан расследование продолжается.