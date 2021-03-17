ANAMA о количестве обезвреженных в Карабахе мин

Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжает процесс разминирования территорий в районе прокладки железнодорожных линий Барда - Агдам, Физули (Горадиз) - Зангилан (Агбанд), автомобильных дорог Физули - Шуша, Суговушан - Талыш - Тапгарагоюнлу, а также на территории, по которой будет проходить высоковольтная линия электропередач в Физули, Шушу, Агдам и село Суговушан Тертерского района.

Как сообщили в ANAMA, 16 586 032 квадратных метра (1 586 га) территории было проверено в ходе операций по разминированию, проводимых с 27 сентября 2020 года. За это время обнаружено и обезврежено 9 584 пехотных и противотанковых мины и 7 081 неразорвавшийся боеприпас.

Также очищаются от мин и неразорвавшихся снарядов посевные площади в Агдамском, Губадлинском и Зангиланском районах.