Официальный Баку: Армения не может комментировать визит Ильхама Алиева на азербайджанские территории

«Визит президента Азербайджана на азербайджанские территории не может быть темой для комментариев Министерства иностранных дел Армении». Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана к заявлению МИД Армении.

«МИД Армении, прежде чем говорить о несуществующих разрушениях, не должен забывать о политике чистки и разграблении исторического, культурного и религиозного наследия, проводимой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, в том числе разрушении сотен памятников, полном уничтожении 63 мечетей.

Армянская сторона до сих пор не понимает, что необходимо отойти от подобной риторики и настроиться на реализацию подписанных трехсторонних заявлений. Отравление собственного населения реваншистскими и опасными идеями не сулит Армении ничего хорошего», - отмечается в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.