Жители Агджабеди пытались проникнуть на освобожденные территории
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции (РОП) выявили лиц, пытавшихся проникнуть на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, которые еще не очищены от мин.
Как сообщили haqqin.az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, два человека, пытавшихся проникнуть на освобожденную территорию Агдамского района в объезд контрольных постов, были задержаны и доставлены в РОП.
Установлено, что это жители Агджабединского района Эльвин Шукюров и Даяндур Гулиев. В отношении них приняты соответствующие меры.