Преврати свою жизнь в весну. Maxi.az

14:30

Maxi.az - сеть магазинов электроники и бытовой техники начинает весеннюю акцию. До 25 марта в сети магазинов и интернет-магазине Maxi.az покупателей ждут суперскидки, подарки к покупкам и такситные предложения до 18 месяцев.

Например, при покупке ноутбука Acer EX215-52 15.6/i3 по суперцене 999AZN – наушники JBL Headphones T500 в подарок!

К смартфону Xiaomi Redmi Note 9 3GB/64GB в подарок портативная акустика JBL GO 2!

Кондиционер Lotus LT12R410W всего за 579AZN!

Также хотели бы особо отметить, что до конца марта каждый покупатель получает специальный промокод, который даст ему возможность в апреле приобрести товары со специально начисленными повышенными бонусами на Umico и Bonus Plus.