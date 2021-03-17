В Азербайджане выявлено еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 пациента вылечились, 11 человек скончались. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров в пятницу, 19 марта.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 244 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 232 228 человек вылечились, 3 325 скончались, число активных больных – 8 750.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9 776 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.