Празднование Новруза отменили в столице Киргизии из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии Бишкека.

"Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в европейских странах и усиление карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Новруз на территории города Бишкек", - цитирует агентство представителя пресс-службы.

Первые случаи коронавируса в Киргизии выявили в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество зарегистрированных фактов COVID-19 превысили 87 тысяч. Почти 1,5 тысячи человек скончались от болезни.