Представитель Азербайджана победил армянского борца на турнире в Будапеште

Сегодня на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе в Будапеште завершаются соревнования по вольной борьбе и стартовал женский турнир.

В состязаниях мужчин представитель Азербайджана Абубакр Абакаров (85 кг) победил в утешительном поединке армянина Ованеса Мхитаряна (8:5) и поборется за бронзу в поединке против Бориса Макоева из Словакии

Правда, 3-е место не дает путевку на Олимпиаду в Токио. Ее завоевывают лишь финалисты. Вчера олимпийскую лицензию в составе сборной Азербайджана добыли Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг).