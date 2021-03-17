Суд отказался возвращать деньги Саргсяна

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна отклонил ходатайство адвоката бывшего главы государства Сержа Саргсяна о снятии ареста с имущества своего подзащитного. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил судья Ваге Мисакян.

Ранее адвокат Рубен Акопян сообщил, что следователь добился ареста на движимое и недвижимое имущество Сержа Саргсяна, финансовые ресурсы, акции и ценные бумаги общей стоимостью 489 миллионов 160 310 драмов (больше 1,5 млн манатов). Он накануне представил ходатайство о снятии ареста.

"Суд принял решение отклонить ходатайство об отмене ареста на имущество Сержа Саргсяна. Решение может быть обжаловано в Апелляционном уголовном суде ", — сказал Мисакян.