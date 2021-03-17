Пожилые жители России в подавляющем большинстве не считают РФ принадлежащей к Европе. Более отчетливо наметилась такая тенденция и среди более молодого поколения. Исследование показало, что только каждый четвертый россиянин считает себя европейцем.

Так, недавно известный исследовательский «Левада-центр» поинтересовался мнением россиян о том, является ли Россия европейской страной. Результаты оказались весьма интересными.

Социологические опросы, как правило, часто показывают умонастроения людей по разным вопросам. Это помогает политикам строить свои планы и намечать ориентиры развития общества, корректировать внутреннюю политику в соответствии с актуальными запросами общества.

Согласно недавнему опросу, 64 процента живущих в России полагают свою страну неевропейской. При этом в 2019 году такого мнения придерживались 55 процентов, в то же время 52 процента тогда выражали уверенность, что Россия - европейская держава.

Наиболее склонны воспринимать Россию как европейскую страну люди старше 55 лет, и их не так много — 33 процента.

Одновременно с этим опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет показывают свое несогласие с пожилыми — 23 процента молодых респондентов самоопределяются в качестве европейцев.

Понятно, что эта цифра связана именно с вовлеченностью нового поколения в современные технологии и владение ими, позволяющие видеть мир без границ.

Любопытные ответы дали опрашиваемые и на другие вопросы.

Некоторые россияне, например, с каждым годом все меньше думают, что Запад боится России. В 2018 году такое мнение разделяли 25 процентов опрошенных, а уже в 2021-м — только 18 процентов. Количество тех, кто считает, что Запад относится с тревогой к России, при этом стабильно — 23 процента. В то же время только 12 процентов верят, что к России западный мир относится с уважением.

Опросы часто отражают результат внутренней политики и государственного устройства, включая также влияние средств массовой информации, которые формируют мировоззрение. Не секрет, что на пожилых людей влияет телевидение. Именно с «голубого экрана» черпают свое видение мира люди старшей возрастной группы. Отсюда и результаты опроса.

Репрезентативность нового социологического исследования обеспечили 1 601 человек из 137 городов и сел России.