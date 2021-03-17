Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT

15:04

Bakcell стала одной из компаний, присоединившихся к совместной инициативе Фонда YAŞAT и сети маркетов Bravo. В рамках акции семьи шехидов и тяжелораненые ветераны, получающие стационарное лечение в медицинских учреждениях, получают подарки по случаю праздника Новруз.

В рамках проекта коробки с праздничными подарками, подготовленные партнерскими организациями, доставляются семьям шехидов и тяжелораненым ветеранам, получающим стационарное лечение в медицинских учреждениях. Основной целью акции является сохранение граждан данной категории в постоянном центре внимания, в том числе в преддверии праздника Новруз, окружение их социальной заботой.