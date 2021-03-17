Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев на мероприятии по предоставлению еще 50 квартир семьям шехидов и инвалидам войны в жилом комплексе в поселке Рамана. В мероприятии также принял участие вице-президент Национального паралимпийского комитета, двукратный паралимпиец, двукратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по парадзюдо Ильхам Закиев.

Благодаря особой заботе президента Ильхама Алиева программа обеспечения жильем и индивидуальными домами семей шехидов, инвалидов войны в этом году будет расширена почти в 5 раз по сравнению с 2018 годом. В 2021 году планируется предоставить им до 3 тысяч квартир и частных домов.

Заместитель министра от имени руководства министерства поздравил семьи шехидов и инвалидов войны, которым было предоставлено новое жилье, с наступающим праздником Новруз и передал им добрые пожелания. Он отметил, что Министерством труда и социальной защиты населения семьям шехидов, инвалидам войны в 2018 году было предоставлено 626 квартир, в 2019 году - 934 квартиры, что на 50 процентов больше, а в 2020 году - 1 572 квартиры и частных дома, это на 70 процентов больше, чем в предыдущем году. Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года в ближайшие пять лет еще 11 тысяч человек из этой категории будут обеспечены жильем.

Х.Абдуллаев довел до внимания, что по плану на 2021 год семьям шехидов и инвалидам войны уже предоставлено 140 квартир. До сих пор семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено до 9 300 квартир и частных домов.

Также успешно продолжаются мероприятия по обеспечению инвалидов войны легковыми автомобилями. Министерство выдало им 265 автомобилей в 2018 году, 600 - в 2019 году, 400 - в 2020 году, в общей сложности более 7 200 автомобилей.

Замминистра также отметил гибкие и широкомасштабные меры социальной поддержки семей шехидов, участников войны, военнослужащих, раненых на войне, инвалидов войны, пострадавших от армянского террора в постсоветский период. Он отметил, что эти меры уже охватили более 20 тысяч граждан.

И.Закиев подчеркнул, что семьи шехидов и инвалидов войны постоянно окружены вниманием и заботой главы государства. Он сказал, что предоставление сегодня новых квартир является еще одним проявлением этого.

Семьи шехидов и инвалиды войны, которым было предоставлено новое жилье, выразили президенту Ильхаму Алиеву признательность за осуществляемые в связи с ними широкие меры социальной поддержки, согласие на предоставление им сегодня новых квартир.