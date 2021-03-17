ТуранБанк вручил подарки на Новруз семьям шехидов и ветеранов
Семьи ветеранов и шехидов, которые написали новейшую историю, защищая территориальную целостность Азербайджана и освобождая наши земли от вражеской оккупации, постоянно находятся в центре внимания.
ТуранБанк всегда принимал активное участие в инициативах по социальной защите и удовлетворению потребностей семей наших шехидов и ветеранов. Придерживаясь этой традиции, накануне праздника Новруз банк совместно с Фондом YAŞAT вручил им подарки.
При финансовой поддержке банка были подготовлены коробки с праздничными наборами, которые также были вручены и нашим тяжелораненым ветеранам, проходящим лечение в медицинских учреждениях.
Цель этого проекта, реализуемого Фондом YAŞAT, - оказывать постоянное внимание семьям шехидов и ветеранов и постараться обеспечить их социальной заботой, особенно накануне праздника Новруз.
ТуранБанк, приверженный ценностям патриотизма и социальной ответственности, продолжит поддерживать семьи участников войны.
Также стоит напомнить, что ранее ТуранБанк перечислял в Фонд YAŞAT 100 тысяч манатов.