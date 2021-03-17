Помощник президента Шахмар Мовсумов заявил, что никаких других ограничений, кроме ограничений общественного транспорта, вводиться не будет.

«За последний год повысились возможности нашей системы здравоохранения. Это позволяет нам не идти на серьезное ужесточение карантинного режима. Но если заполненность больниц будет расти, мы будем вынуждены пойти на ужесточение», - сказал он.

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«Смягчения карантина приводят к росту случаев инфицирования. Ежедневно новые заражения увеличивают долю в количестве проводимых тестов. С увеличением числа больных растет и количество летальных случаев». Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что в Азербайджане применялись смягчения карантина.

«Но они приводят к увеличению случаев заражения, и это было ожидаемо», - сказал он.

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Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении особого карантинного режима до 06:00 1 июня. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявили на брифинге Оперштаба.

Согласно решению Оперштаба, в выходные и праздничные дни общественный транспорт работать не будет.

Общественный транспорт также не будет работать с 20 по 29 марта.