UNEC в рейтинге лучших университетов мира

Рейтинговая организация U-Multirank, финансируемая программой Европейского Союза Erasmus+, обнародовала рейтинг университетов мира по дисциплине.

В выпуске рейтинга U-Multirank этого года около 1800 университетов из 92 страх были оценены по 5 критериям – преподавание и обучение, исследования, передача знаний, интернационализация и региональная деятельность.

В рейтинге организации U-Multirank по экономической дисциплине (subject ranking) UNEC среди 302 лучших университетов расположился на 259 месте.

В рейтинге по дисциплине этого года 229 из 302 университетов из Европы, 30 из Азии, 2 из Африки, 28 из Северной Америки, 8 из Латинской Америки и 5 из Тихоокеанского региона.