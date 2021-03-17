В Баку снова обсудили торговлю на границе

19 марта в онлайн-формате состоялось очередное заседание рабочей группы "Торговля на границе" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана.

В мероприятии приняли участие заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев, заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники главных управлений и управлений Государственного таможенного комитета, Министерства экономики, Министерства юстиции, Государственного агентства по услугам граждан и социальным инновациям, а также представители Национальной академии наук, Агентства пищевой безопасности, Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты, консалтинговых компаний и таможни.

Выступивший на заседании первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов отметил, что в прошлом году были достигнуты хорошие результаты, утвержден план мероприятий по конкретным целям и на текущий год. Подчеркнув, что предпринимаются важные шаги в области формирования института таможенного представительства, упрощения процессов таможенного оформления и пересечения границы, Исмаил Гусейнов отметил, что достигнутые успехи высоко оцениваются представителями бизнеса.

Руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев также сказал, что в соответствии с планом мероприятий, утвержденным рабочей группой “Торговля на границе” в январе, были предприняты важные шаги и обсуждение проделанной работы с представителями бизнеса и консалтинговых компаний имеет особое значение.

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Джавад Гасымов рассказал о работе, проводимой в целях формирования свободной конкурентной среды, обеспечения прозрачности, упрощения таможенных процедур, повышения уровня обслуживания, о мерах, осуществляемых в направлении создания новой компьютеризированной транзитной системы.

Затем сотрудники Государственного таможенного комитета выступили со специальными презентациями о таможенном представительстве и системе “Электронное окно”.

В заключение были проведены обсуждения соответствующих пунктов плана мероприятий.