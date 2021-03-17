Восемь стран в соревновании в честь Низами Гянджеви

В связи с тем, что 2021 год объявлен в нашей стране Годом Низами в честь великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, Gaming League Azerbaijan решила назвать турнир «Хамса».

Низами Гянджеви своими пятью бессмертными поэмами («Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искендернаме») внес новое дыхание в мировую литературу. Позже пять поэм Низами были объединены под названием «Хамса» («Пятерка»), и это название стало популярным в литературе народов Ближнего Востока. Многие последователи низаминской школы мечтали создать «Хамсу» так же, как ее создал бессмертный поэт.

Что касается турнира, то вместе с представителями Азербайджана в соревновании примут участие и киберспортсмены других стран. За награды будут бороться также команды из Беларуси, Грузии, Украины, Северной Македонии, Словакии, Польши и Венгрии. В соревновании нашу страну представят команды Karabakh Horses и GMT Esports.

Глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов заявил следущее:

«В турнире «Хамса» будут представлены восемь стран. Мы верим, что к этому соревнованию будет большой интерес и в странах-участниках будет уделено внимание бессмертному творчеству Низами Гянджеви, что внесет свой вклад в проведение Года Низами в Азербайджане.

В современном мире существует большая потребность в соревнованиях по киберспорту. Именно поэтому мы регулярно радуем поклонников киберспорта новыми проектами. Молодые люди все больше интересуются дистанционными киберсоревнованиями, особенно во время пандемии. И мы продолжим работать над быстрым развитием киберспорта в нашей стране».

Турнир, который организован Gaming League Azerbaijan, будет проведен при совместной поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, а также Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Gaming League Azerbaijan в Instagram и YouTube: Glahub.

Следует отметить, что, по статистике до 2019 года, сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела более 30 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.