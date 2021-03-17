«Азеригаз» продолжит работу и в праздничные дни

Как сообщили haqqin.az в ПО «Азеригаз», генеральный директор ПО Руслан Алиев дал серьезное поручение по устранению аварий. Любая авария должна быть устранена в течение трех часов.

Производственное объединение «Азеригаз» в праздничные дни продолжит свою деятельность в прежнем режиме. Сотрудники аварийной службы будут работать в режиме очередности для устранения любой возможной аварии (утечка газа, повреждение газовых линий по разным причинам, неисправность счетчиков и т.д.)

Сотрудники отдела обслуживания клиентов Бакинского регионального департамента продажи газа также будут работать с 20 по 28 марта. Для того, чтобы в праздничные дни абоненты не остались без газа, будут оказываться самые важные услуги, в том числе восстановление закодированных карт, дефектных платежей, утерянных или поврежденных смарт-карт.

Кроме того будут обеспечены обращения по обработке и активации карт счетчиков предварительной оплаты Zenner. Инженерный состав из 50 человек будет работать в административном здании Бакинского регионального департамента по продаже газа, в Апшеронском, Мардакянском и Сабунчинском районах в будние дни с 10:00 до 15:00, а по воскресеньям с 10:00 до 14:00. Обслуживание клиентов не будет доступно только 21 марта.

«Просим абонентов, если у них возникнут какие-либо проблемы с газом, сообщить об этом в колл-центр по номеру 104/185, в “Whatsapp” по номеру 077 3 104 104, а также написать нам в социальных сетях», - говорится в сообщении ПО «Азеригаз».