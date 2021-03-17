В Минтруда обсудили сотрудничество с турецкими бизнесменами

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана всегда придает особое значение сотрудничеству с работодателями, а также с турецкими бизнесменами в плане социального партнерства в реформах, проводимых в сфере рынка труда, занятости, совершенствования трудового законодательства. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов на онлайн-встрече с членами Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD), сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Заместитель министра проинформировал о проводимой в последние годы в нашей стране широкомасштабной программе реформ в социальной сфере, а также на рынке труда, в сфере занятости, инновациях, применяемых в социальной сфере. А.Керимов довел до внимания меры социальной поддержки, осуществляемые в связи с членами семей наших героев и участниками войны, ставшими шехидами в завершившейся нашей исторической победой Отечественной войне, лицами, пострадавшими от армянского террора, отметив, что уже более 20 тысяч человек охвачены этим пакетом поддержки.

Председатель правления MUSIAD-Азербайджан Абдуррахман Узун отметил важность таких встреч, создание новых возможностей для дальнейшего сотрудничества.

На встрече были представлены презентации о мерах социальной поддержки, осуществляемых в нашей стране в постсоветский период в отношении членов семей шехидов и участников войны, лиц, пострадавших от армянского террора. Была представлена информация о «Программе софинансирования заработной платы». Было отмечено, что в прошлом году были проведены предварительные переговоры по этому проекту с MUSIAD и что работодатели - члены Союза положительно относятся к сотрудничеству в обеспечении безработных работой в рамках проекта.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, создание совместных рабочих групп, высказано единодушное мнение о продолжении таких встреч, даны ответы на вопросы участников.