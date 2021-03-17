Технологические компании начали бежать из Китая

Тайванская технологическая компания Delta Electronics, поставщик компонентов питания для Apple и Tesla, сокращает персонал на китайских фабриках и выводит производство в страны Юго-Восточной Азии и Индию. Об этом в интервью Financial Times рассказал председатель правления компании Янси Хай (Yancey Hai).

По его словам, численность сотрудников компании в КНР уже снижена на 40 процентов, но компания собирается довести цифры до 90 процентов. Таким образом на фабриках Delta Electronics останется только один из десяти сотрудников.

Хай указал, что торговая война Вашингтона и Пекина повлияла на такое решение, но проблемы Китая противостоянием не исчерпываются. Дело в том, что вторая экономика планеты больше не является привлекательным местом для заводов. С 1992 года, когда в городе Дунгуань была открыта первая фабрика Delta, зарплата там выросла в десять раз. Более того, значительно усилилась текучка кадров, так что Индия теперь выглядит гораздо привлекательнее.