Хуситы атаковали нефтяной объект Saudi Aramco

Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco вблизи Эр-Рияда рано утром в пятницу был атакован ударами дронов, в результате чего возник пожар, сообщило саудовское агентство печати SPA со ссылкой на официального представителя Минэнерго королевства.

Нападение не привело к жертвам, никто не погиб. Также инцидент не отразится на приеме нефти и поставках нефтепродуктов, передает его слова агентство. Пожар был взят под контроль, добавил представитель министерства.

Ранее в пятницу официальный представитель ВС йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. По словам генерала, обстрелу подверглись объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, передает ТАСС. Утверждается, что удары были нанесены при помощи шести беспилотников, "поставленные цели были поражены с высокой степенью точности".