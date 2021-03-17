Премьер Норвегии попала под следствие за нарушение карантина

По данным издания, во время зимних каникул она поехала с семьей на горнолыжный курорт Гейло. Там они провели время в большой компании. Политик призналась в содеянном. «Я не совсем четко следила за правилами», – сказала она журналистам.

Норвежская полиция инициировала расследование в отношении Сульберг на предмет нарушения ограничений. «В связи с появившимися в СМИ сведениями и собственными заявлениями премьера полиция решила начать предварительное расследование», – говорится в пресс-релизе полиции Норвегии.

Норвежская телекомпанию NRK пишет, что семья премьера в феврале собиралась по случаю празднования ее 60-летия дважды. На каждом мероприятии присутствовали более 10 человек.