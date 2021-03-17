Около 53% больных коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку

Согласно статистике инфицированных COVID-19 в Азербайджане, опубликованной на сайте koronavirus.info, больше всего зараженных приходится на долю Баку – 52,9 процента.

В Апшеронском районе, а также в низменных районах выявлено 12,9 процента всех случаев инфицирования COVID-19 в стране, Гянджа-Газахской зоне – 8 процентов, Шеки-Загатале – 3,3 процента, Губа-Хачмазе – 3 процента, Ленкорани – 2,8 процента, Горном Ширване – 2,4 процента, Верхнем Карабахе – 1,4 процента.

Наименьшее число инфицированных по-прежнему в Нахчыване – 0,04 процента от общего числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане. Число заразившихся граждан за границей составляет 0,4 процента.