В Telegram появилась новая функция

В Telegram появилась возможность создавать голосовые чаты в каналах, при этом количество слушателей теперь не ограничено, сообщается в блоге мессенджера, пишет РИА Новости.

Ранее голосовые чаты можно было создавать только в группах, эта функция появилась в мессенджере в декабре 2020 года.

"Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей, благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией", - говорится в сообщении.

Администраторы публичных групп и каналов теперь могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей - приглашенным выступающим не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.