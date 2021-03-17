Гай Ричи снимает фильм в Анталье и называет Турцию источником вдохновения видео
Турция является источником большого вдохновения, делится своими впечалениями в видеоролике в Twitter британский режиссер и сценарист Гай Ричи.
Anadolu пишет, что Ричи снимает свою новую картину «Пять глаз» в Анталье. «Хорошая еда, люди, отели. По завершении двухмесячных съемок хочу снимать здесь все свои фильмы», - отметил кинематографист.
Turkey is something of a revelation: beautiful food, country, hotels and people. After two months of filming I’d like to shoot all my films here. pic.twitter.com/eNNYfdJjLl— Guy Ritchie (@realguyritchie) March 17, 2021
По словам британского режиссера, он очень полюбил исторические достопримечательности и памятники древней цивилизации Турции. «Турция очень современна, но при этом обладает очарованием древних цивилизаций», - сказал Ричи.
Режиссер назвал великолепным место съемок фильма — древний город Аспендос, насчитывающий тысячелетнюю историю, добавив: «Это мой 2000-летний офис».
Прогуливаясь по руинам, британский режиссер выражает свое восхищение и подробно рассказывает о каждой находке: «Все это как будто еще живо. Когда-то здесь был город. Некоторые тропинки даже выглядят нетронутыми».
Свое видео британский режиссер завершил словами любви в адрес Турции и выразил желание по возможности снять как можно больше фильмов в этом регионе.
Ричи проводит съемку картины в историческом квартале Калеичи и на площади Джумхурийет в Анталье.