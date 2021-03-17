Anadolu пишет, что Ричи снимает свою новую картину «Пять глаз» в Анталье. «Хорошая еда, люди, отели. По завершении двухмесячных съемок хочу снимать здесь все свои фильмы», - отметил кинематографист.

Турция является источником большого вдохновения, делится своими впечалениями в видеоролике в Twitter британский режиссер и сценарист Гай Ричи.

По словам британского режиссера, он очень полюбил исторические достопримечательности и памятники древней цивилизации Турции. «Турция очень современна, но при этом обладает очарованием древних цивилизаций», - сказал Ричи.

Прогуливаясь по руинам, британский режиссер выражает свое восхищение и подробно рассказывает о каждой находке: «Все это как будто еще живо. Когда-то здесь был город. Некоторые тропинки даже выглядят нетронутыми».

Свое видео британский режиссер завершил словами любви в адрес Турции и выразил желание по возможности снять как можно больше фильмов в этом регионе.

Ричи проводит съемку картины в историческом квартале Калеичи и на площади Джумхурийет в Анталье.