Рыба Azerbaijan Fish Farm - вкусно, полезно и доступно!

19:00

Не секрет, что рыба и морепродукты, приносящие нашему здоровью колоссальную пользу, обладают богатейшим витаминно-минеральным составом, а также являются рекордсменами по содержанию некоторых жизненно важных для человеческого организма элементов.

В этом продукте содержатся: в небольших количествах витамин С, комплекс витаминов группы В, а также набор ценных жирных кислот омега-3 и омега-6, помогающие регулировать обмен веществ А приготовленные по правильному рецепту блюда из рыбы – настоящее лакомство для гурманов. Ученые долгое время изучали феномен: почему живущие вдали друг от друга японцы и эскимосы намного реже, чем многие другие, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний? Выяснилось, что все очень просто. Они каждый день едят рыбу, причем жирных сортов: сардины, сельдь, лосося, налима. И это позитивно сказывается на их здоровье. Мясо, вне сомнения, остается важным элементом нашего рациона, но оно проигрывает рыбе в споре за большую полезность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует есть не менее трех порций рыбы в неделю. За последние несколько десятилетий фактическое потребление рыбы на душу населения в мире существенно выросло и в 2017 году достигло 20,3 кг. Такое увеличение спроса обусловлено ростом численности населения, увеличением доходов и урбанизацией, а также значительным увеличением производства рыбы и созданием рыбных хозяйств. Согласно данным Госкомстата, на каждого гражданина нашей республики приходится потребление 7,9 кг рыбы в год, что является в три раза меньшим показателем в сравнении с общемировым уровнем. Какие бы разногласия не существовали между диетологами, но в том, что без рыбы рацион будет недостаточно полноценным и здоровым, и этот продукт обязательно стоит употреблять минимум раз в неделю, они всегда солидарны. «Главной составной частью рыбного мяса является жир. Рыбный белок легко усваивается организмом. В этом продукте содержатся: в небольших количествах витамин С, комплекс витаминов группы В, а также набор ценных жирных кислот омега-3 и омега-6, помогающие регулировать обмен веществ. При употреблении рыбы и рыбных продуктов снижается уровень холестерина, стабилизируется работа сердечно-сосудистой и кровеносной системы. Так как белок, считается «строительным» материалом для всех тканей человеческого тела, его дефицит приводит к атрофии мышц, снижение работоспособности, падению умственной активности, усталости и бессилию. Развивается болезнь почек, печени, желудочного пузыря, снижается иммунитет. Уже с 8-9 месяцев рекомендуется вводить рыбу в рацион питания детей», - говорит диетолог Севда Казымова. Но, несмотря на все эти преимущества, рыба в нашей национальной кухне уступает первенство, а порой даже оказывается на последнем месте при выборе вида мяса. Причин низкого уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в Азербайджане несколько: географическое расположение, стоимость данного продукта, низкий интерес населения к этому продукту питания.

Более половины территории Азербайджана занимают горы, где животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Поэтому мясо и мясные продукты составляют основную часть национальных блюд. Надо отметить, что порой рыба и морепродукты стоят дороже, чем мясные продукты, что связано с высоким уровнем затрат на выращивание и переработку. А также существует стереотип, что рыбу надо есть только в холодные или прохладные месяцы. Можно смело сказать, что это мнение не имеет никакой научной основы. Во многих странах мира рыба является коронным блюдом не только праздничной, но и повседневной трапезы. Необходимо отметить, что многое зависит от способа выращивания, технологий производства и реализации.

Во всем мире рыба и рыбная продукция относятся к числу продовольственных товаров с наибольшим оборотом. Торговля играет важную роль в секторе рыбоводства и аквакультуры – как источник занятости и доходов, поставщик продовольствия, фактор экономического роста и развития, а также укрепления продовольственной и пищевой безопасности. В Азербайджане новатором в сфере внедрения современных технологий по выращиванию осетровых видов, форели, лосося, а также производства осетровой икры является – ООО «Azerbaijan Fish Farm». Говоря о продуктах, производимых компанией, надо отметить, что все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества. Среди основных задач компании - сохранение биологического разнообразия Каспийского моря. Также «Azerbaijan Fish Farm» инициирована программа по выпуску 10 мальков осетра в море за каждую проданную банку чёрной икры «Baku Caviar» – данная программа успешно реализуется, что активно способствует восполнению популяции осетровых в Каспийском море.