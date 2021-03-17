Ученые назвали средство, способное снизить смертность от COVID

Небольшая доза аспирина может снизить смертность пациентов с COVID-19, а также необходимость их госпитализации в реанимации и использования аппаратов ИВЛ для помощи заболевшим коронавирусом. К такому мнению пришли ученые Университета Джорджа Вашингтона.

"Когда мы узнали о связи между тромбами и COVID-19, мы поняли, что аспирин, используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов, может быть важен для пациентов с COVID-19. Наше исследование выявило связь между низкими дозами аспирина и снижением тяжести течения COVID-19, а также летальными исходами", - приводятся на сайте университета слова ученого Джонатана Чоу.

Исследование проводилось с марта по июль 2020 года на 400 пациентах в больницах по всем США. С учетом различных демографических факторов и сопутствующих заболеваний, использование аспирина было связано со снижением риска применения искусственной вентиляции (снизилось на 44%), госпитализацией в реанимации (снизилось на 43%) и внутрибольничной смертностью (снизилась на 47%).