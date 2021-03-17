Названы самые счастливые страны мира

Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report в четвертый раз подряд возглавила Финляндия. Отчет был опубликован 19 марта.

В десятку наиболее счастливых стран также вошли Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Люксембург, Новая Зеландия и Австрия.

На 13-м месте расположилась Германия, на 17-м – Великобритания, на 19-м – США.

Последние строчки рейтинга, который включает 149 стран, занимают Руанда, Зимбабве и Афганистан.

Отчет World Happiness Report ежегодно составляет подразделение ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые доклад о счастье был выпущен в 2012 году.