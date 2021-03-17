В Мексике перехватили поддельный «Спутник V»: в России не исключают провокацию

Партию поддельной вакцины "Спутник V" перехватила мексиканская таможня. Более 1 100 ёмкостей (около 5 700 доз) везли частным самолётом в Гондурас в коробках со льдом, спрятанных между грузами газировки и конфет. Об этом сообщает Euronews.

В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается распространением препарата, заявили, что это контрафакт, что видно даже по этикеткам с ошибками, и поблагодарили мексиканских таможенников.

Гондурас в начале марта заказал 4 миллиона доз "Спутника V", но пока поставки не начались. Мексика получила около 400 тысяч доз.

В Москве не исключили, что поддельный "Спутник" может оказаться как продукцией отдельных мошенников, желавших заработать, так и примером провокации, цель которой — дискредитировать российский препарат.