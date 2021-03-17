Премьер Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Франции Жак Кастекс сделал прививку от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca.
Прямую трансляцию из военного госпиталя Бежен в департаменте Валь-де-Марн, куда в пятницу днем прибыл глава французского правительства, вел телеканал BFM. 55-летнему премьеру ввели первый компонент препарата.
В четверг во время пресс-конференции Кастекс заявил, что власти приняли решение возобновить с 19 марта вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, приостановленную после поступления информации о побочных эффектах.