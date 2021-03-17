Байден ответил на предложение Путина о диалоге

"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", - сказал Байден журналистам, имея в виду контакт с Путиным, его слова передает ТАСС.

Владимир Путин ранее предложил Джозефу Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник", - сказал глава российского государства. "Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - указал Путин, подчеркнув, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире".