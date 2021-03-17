Эрдоган сказал лидерам Евросоюза, чего ждет Анкара от саммита ЕС

Анкара ожидает от намеченного на 25-26 марта саммита лидеров ЕС конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в ходе переговоров в режиме видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Эрдоган выразил надежду на объективность доклада по Турции, который планируется обсудить участниками предстоящего саммита ЕС. «Турция надеется, что данный документ, будет содержать конструктивные и далекие от предвзятости инициативы, что позволит открыть путь для позитивной повестки дня в отношениях Анкары и ЕС», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

«Необходимо возобновление диалога на высшем уровне и обновление миграционного соглашения. Особое значение представляет также начало реализации нового Таможенного соглашения между Турцией и Евросоюзом и упрощение Евросоюзом визового режима в отношении турецких граждан», - констатировал Эрдоган.